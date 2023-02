Deadline segnala che Lidya Jewett è entrata nel cast de L’esorcista, il primo dei tre film che la Universal e la Blumhouse hanno in cantiere con l’obbiettivo di dare forma a una trilogia di sequel della pellicola originale del 1973 diretta da William Friedkin e tratta dall’omonimo romanzo di William Peter Blatty.

Lidya Jewett si unisce a un team d’interpreti che comprende già Leslie Odom Jr. (Hamilton, One Night In Miami), Ann Dowd ed Ellen Burstyn, che riprenderà il suolo del primo L’esorcista, quello di Chris MacNeil.

Nata il 19 gennaio del 2007, Lidya Jewett è apparsa nella serie Tv Good Girls e in pellicole come Il diritto di contare e il primo Black Panther. Non sono stati resi noti i dettagli della sua parte anche se considerato che ha quasi la stessa età che nel primo L’esorcista aveva Linda Blair, l’interprete della ragazzina – Regan – posseduta dal demone Pazuzu, s’ipotizza già che potrebbe essere proprio lei la nuova vittima di possessione demoniaca.

La Universal investirà ben 400 milioni di dollari nella realizzazione di questa nuova trilogia di L’esorcista che verrà prodotta tramite la Blumhouse. Trovate ulteriori dettagli sul progetto in questo articolo.

Lo scorso ottobre, il regista David Gordon Green, già responsabile della saga legacyquel di Halloween, ha spiegato come questa nuova Trilogia horror di L’esorcista si andrà a differenziare da quella, ormai conclusa, di Halloween. Potete leggere la sua riflessione in questo approfondimento.

FONTE: Deadline