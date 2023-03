Sembra proprio che la Chris MacNeil di Ellen Burstyn non sia l’unico personaggio del film originale di L’esorcista a tornare nel sequel diretto da David Gordon Green.

Linda Blair — interprete della figlia posseduta di Chris, Regan MacNeil – a quanto parte tornerà nel film per un breve ruolo. Stando ad Above the Line, che ha riportato per primo la notizia, Blair ha girato una piccolissima parte.

Un portavoce della Blumhouse ha dichiarato che Blair è stata “una consulente”, ma non ha smentito la notizia del suo ritorno.

Il cast comprende anche Leslie Odom Jr., Ann Dowd, Lidya Jewett, Jennifer Nettles e Ellen Burstyn, di ritorno nei panni di Chris MacNeil.

La Universal investirà in totale ben 400 milioni di dollari nella realizzazione di questa nuova trilogia di L’esorcista che è prodotta tramite la Blumhouse.

