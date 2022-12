L’esorcista: le riprese in pausa fino al 2023 dopo alcuni problemi di salute per Leslie Odom Jr

Archiata la trilogia di Halloween, il regista David Gordon Green si è gettato a capofitto nella lavorazione del primo film della nuova trilogia di L’esorcista prodotta dalla Universal e dalla Blumhouse.

Dopo diverse settimane filate lisce come l’olio, la produzione si è purtroppo dovuta interrompere a causa di alcuni problemi di salute di Leslie Odom Jr.

Deadline sostiene che viste le condizioni dell’attore la produzione ha deciso di iniziare la pausa delle festività prima del previsto, rimandando il ritorno sul set direttamente al 2023. La speranza, aggiunte il sito, è che l’attore si rimetta in tempo (anche se non è chiara la natura dell’indisposizione) per la ripartenza.

La Universal investirà ben 400 milioni di dollari nella realizzazione di questa nuova trilogia di L’esorcista che verrà prodotta tramite la Blumhouse. Trovate ulteriori dettagli sul progetto in questo articolo.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!