Conin arrivo nelle saleha parlato di alcuni aspetti legati all’Universo Cinematografico Marvel e alla connessione con gli Eterni e con altri Vendicatori che abbiamo già avuto modo di conoscere.

Anche agli Eterni non è stato permesso di interferire negli eventi riguardanti Thanos, gli eroi probabilmente hanno già avuto delle connessioni con gli altri protagonisti dell’UCM. Ecco le sue parole:

Penso che stiamo tutti supponendo che noi conosciamo tutti, perché siamo in circolazione da molto tempo. Quindi abbiamo sicuramente avuto l’opportunità di essere ovunque e in ogni… Siamo stati, ed è lì il fatto divertente ora, se osservi gli altri, ci siamo stati. La domanda è, ci sono state certe cose che Phastos [Brian Tyree Henry] ha creato e che mentre le osservavi hai pensato provenissero da qualcos’altro? Hai osservato qualcosa ed è successo qualcosa per cui ti sei reso conto che eravamo lì?

Eternals sarà al cinema il 3 novembre.

Scritto da Matthew e Ryan Firpo, Gli Eterni è diretto da Chloe Zhao e vede nel cast Angelina Jolie (Thena), Richard Madden (Icarus), Gemma Chan (Sersi), Salma Hayek (Ajax), Kumail Nanjani (Kingo), Lauren Ridloff (Makkari), Brian Tyree Henry (Phastos), Lia McHugh (Sprite), Don Lee (Gilgamesh).

