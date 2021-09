Ieri vi abbiamo fatto vedere le nuove immagini dipubblicate da Total Film e vi abbiamo anche fatto leggere l’attestato di stima della regista Chloé Zhao verso il collega Denis Villeneuve ( TROVATE TUTTO IN QUESTO ARTICOLO ).

Oggi tocca alle dichiarazioni della regista premio Oscar per Nomadland affidate sempre a Total Film / Gamesradar. Parole tramite le quali Chloé Zhao parla degli effetti di Eternals sul grande affresco noto come Universo Cinematografico della Marvel.

Penso di poter dire che il film esiste sicuramente come entità a sé. Ma credo anche che avremo un grande effetto sul futuro dell’UCM con gli eventi che accadono nella pellicola. Cosa che, parlando da fan, è realmente soddisfacente. Mi sono esaltata.

Poi, parlando del perché gli Eterni non siano intervenuti nell’Infinity War contro Thanos, la filmmaker spiega che Eternals farà vedere che la scelta dell’inazione, della mancata interferenza operata dai personaggi della vicenda sarà qualcosa di “complicato” per loro e aggiunge:

Quello che mi ha emozionato molto è stata l’idea di poter andare indietro nel tempo ed esplorare il tempo quando Thanos non era neanche ancora nato, prima che chiunque fosse nato. Dove arriva l’indietro nel tempo dell’Universo Cinematografico della Marvel? È questo che ci porta alla mitologia dei celestiali. Tutto quello che ha a che fare con loro, ha a che fare con una elevato livello di complicazioni, per così dire.

Nei fumetti, gli Eterni sono stati creati milioni di anni fa tramite esperimenti dei Celestiali. Gli Eterni terrestri fisicamente sembrano come noi, ma hanno abilità straordinarie come super forza, capacità di volare, teletrasporto, controllo della mente e così via. Hanno vissuto in città spaziali e hanno difeso la Terra da varie minacce. Nella storia hanno ispirato antiche divinità come gli dei romani, greci e norreni. Il film si concentrerà principalmente su una manciata di loro.

Scritto da Matthew e Ryan Firpo, Gli Eterni è diretto da Chloe Zhao e vede nel cast Angelina Jolie (Thena), Richard Madden (Icarus), Gemma Chan (Sersi), Salma Hayek (Ajax), Kumail Nanjani (Kingo), Lauren Ridloff (Makkari), Brian Tyree Henry (Phastos), Lia McHugh (Sprite), Don Lee (Gilgamesh).

Cosa ne pensate? Quanto attendete l’ultima fatica di Chloé Zhao, Eternals? Ditecelo nei commenti qua sotto!