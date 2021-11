A prescindere dal fatto che si tratta di produzioni basate entrambe sul pantheon della Casa delle Idee,, la pellicola diretta dal premio Oscar Chloe Zhao, ed, terza, fallimentare serie TV della Marvel Television approdata sulla ABC dopo Agents of S.H.I.E.L.D. e Agent Carter sono collegate anche in un’altra maniera.

Una maniera che ha a che fare con una specifica restrizione che è stata imposta agli sceneggiatori Ryan e Kaz Firpo da parte dello studio. Una limitazione che, come hanno spiegato nel corso di un’intervista con Inverse, non è stata percepita in alcun modo come coercitiva, anzi.

Per noi, Inhumans ha fatto parte delle discussioni solo nella misura in cui – ed è una storia vera – ci è stato detto “Non potete ambientare la storia alle Hawaii”. nessuno può più andare alle Hawaii perché Inhumans ha completamente bruciato quel ponte. A parte questo, nessuno ci ha detto “Non potete fare questo o quello”. Tutte le porte erano aperte per noi.

Inhumans è stato cancellato nel maggio del 2018 dopo solo una stagione di vita. La produzione, composta da otto episodi, non aveva mai convinto del tutto né il pubblico né la critica.

I rating della serie, proposta ora nel catalogo di Disney+, si erano sempre mantenuti modesti, anche dopo un annuncio in grande stile con i primi due episodi girati in IMAX, e usciti al cinema. Nel cast figuravano Anson Mount, Iwan Rheon, Serinda Swan, Eme Ikwuakor, Isabelle Cornish, Ken Leung, Ellen Woglom, Sonya Balmores e Mike Moh.

Eternals è arrivato al cinema il 3 novembre. Per conoscere tutto quello che c’è da sapere su Inhumans, non dovete fare altro che andare sulla nostra scheda dedicata alla sfortunata serie TV.

