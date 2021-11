Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Svariate testate in ogni angolo del globo stanno parlando da tempo in maniera decisamente libera della presenza dinei panni di, fratello di Thanos inin una delle due scene post-crediti. Nel riportare le parole del produttore Marvel Studiosin merito al casting del cantante che, nel 2017, abbiamo visto anche indi Christopher Nolan, abbiamo preferito mantenere una certa discrezione attenendoci alla regola delle “due settimane spoiler free” suggerite, al tempo, dai fratelli Russo per Avengers: Endgame.

Chiacchierando con Comicbook, il produttore si è così espresso circa la scelta fatta:

È interessante. Starfox, Eros, è un personaggio che mi piace molto, ma è super-problematico nelle pubblicazioni per delle ragioni che anche nei fumetti vengono in un certo qual modo esplorate nelle storie di She-Hulk, cosa che trovo degna di nota. Quando abbiamo deciso di avere a che fare con Eros, la nozione di avere a che fare con un personaggio il cui potere è la seduzione e il controllo delle emozioni abbiamo capito che serviva qualcuno con un talento ben specifico. Anche perché abbiamo a che fare con la possibilità di cambiare genere perché non deve essere necessariamente un ragazzo, anche se lo vediamo con l’aspetto di un ragazzo potrebbe essere qualsiasi cosa. Lo trovi seducente semplicemente gravitandogli intorno. C’era una shortlist molto breve e Chloé, per sua stessa ammissione, è una grande fan di Harry Styles. Inizialmente siamo rimasti sorpresi ma lei ci ha promesso che, se avessimo incontrato Harry, ci saremmo resi conto della cosa. E in effetti adoriamo questo ragazzo. Io stesso l’adoro. Non so di preciso specificare cos’abbia. Ma lo adoro. È divertente, fascinoso, è gentile con tutti. Ha un che di Eros. Ergo si è trattato di una discussione molto facile. E il rischio, a conti fatti, forse è stato più grande per lui che per noi. È un musicista e ha una fanbase molto specifica e ora sta anche facendo l’attore che, però, non è necessariamente la sua attività professionale principale. Per lui, accettare di vestire i panni di questo personaggio che ha un che di problematico è stato come un atto di fede. Ma penso che andando avanti, il percorso di Eros nell’UCM sarà molto interessante. Varrà la pena vederlo.

Eternals è arrivato al cinema il 3 novembre.

Nei fumetti, gli Eterni sono stati creati milioni di anni fa tramite esperimenti dei Celestiali. Gli Eterni terrestri fisicamente sembrano come noi, ma hanno abilità straordinarie come super forza, capacità di volare, teletrasporto, controllo della mente e così via. Hanno vissuto in città spaziali e hanno difeso la Terra da varie minacce. Nella storia hanno ispirato antiche divinità come gli dei romani, greci e norreni. Il film si concentrerà principalmente su una manciata di loro.

Scritto da Matthew e Ryan Firpo, Gli Eterni è diretto da Chloe Zhao e vede nel cast Angelina Jolie (Thena), Richard Madden (Icarus), Gemma Chan (Sersi), Salma Hayek (Ajax), Kumail Nanjani (Kingo), Lauren Ridloff (Makkari), Brian Tyree Henry (Phastos), Lia McHugh (Sprite), Don Lee (Gilgamesh).

