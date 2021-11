LEGGI: La recensione di Eternals

continua la sua corsa al box-office italiano verso la vittoria nel weekend: il cinecomic dei Marvel Studios venerdì è rimasto in testa alla classifica e ha raccolto altri 661 mila euro, salendo così a 1.7 milioni di euro in tre giorni. Entro domenica sera potrebbe superare i 3.5 milioni di euro.

Seconda posizione per Freaks Out, che dimostra un’ottima tenuta (è praticamente in pari con venerdì scorso) raccogliendo altri 96 mila euro e salendo così a quasi 1.3 milioni di euro. Terza posizione per Madres Paralelas, che invece perde un po’ di più e incassa 85 mil aeuro, a 1.3 milioni complessivi. Al quarto posto Io sono Babbo Natale incassa 71 mila euro e sale a 141 mila euro complessivi. Chiude la top-five La Famiglia Addams 2, con 46 mila euro e un totale di 1.7 milioni di euro.

La classifica prosegue con alcune nuove uscite: settima posizione per Ultima notte a Soho, con 36 mila euro e un totale di 56 mila euro in due giorni, mentre al nono posto Il bambino nascosto incassa 21 mila euro e sale a 38 mila euro in due giorni. Al decimo posto I molti santi del New Jersey incassa 15 mila euro e sale a 26 mila euro in due giorni.

INCASSI ITALIA 5 / 11 / 2021

ETERNALS – € 661.764 / € 1.697.298 FREAKS OUT – € 96.606 / € 1.283.292 MADRES PARALELAS – € 85.552 / € 1.349.279 IO SONO BABBO NATALE – € 71.053 / € 141.171 LA FAMIGLIA ADDAMS 2 – € 46.026 / € 1.764.305 VENOM: LA FURIA DI CARNAGE – € 41.190 / € 6.618.123 ULTIMA NOTTE A SOHO – € 36.425 / € 56.055 NO TIME TO DIE – € 23.385 / € 7.759.440 IL BAMBINO NASCOSTO – € 21.625 / € 38.453 I MOLTI SANTI DEL NEW JERSEY – € 15.231 / € 26.403

Fonte: Cinetel