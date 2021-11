è il terzo film dei Marvel Studios a uscire al cinema in cinque mesi: il “backlog” di cinecomic si completerà poi a fine anno con, ma intanto sale l’attesa su quanto potrebbe incassare questo blockbuster diretto dal premio Oscar, soprattutto negli Stati Uniti dove Black Widow (uscito sia al cinema che in streaming con accesso VIP) a luglio ha ottenuto 80.3 milioni di dollari e Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli (uscito solo al cinema) a settembre ha raccolto 75 milioni di dollari nel primo weekend.

Prima di parlare di previsioni, alcuni dati concreti: Fandango riporta che Eternals è il secondo film dell’anno quanto a prevendite, dove Black Widow rimane il primo. Secondo le stime riportate da Deadline, il film avrebbe già raccolto 13 milioni di dollari in prevendite, il 13% meno di Black Widow allo stesso punto e il 25% in più di Shang-Chi. Ovviamente il 2021 è un anno in cui molti comportamenti sono cambiati rispetto al passato: si preacquista di meno, e molti spettatori decidono all’ultimo di andare al cinema, uno dei motivi per cui capita spesso che i risultati al box-office siano sorprendenti (in positivo o in negativo) rispetto alle previsioni.

Secondo questi dati, però, l’idea è che Eternals possa debuttare con circa 75 milioni di dollari in circa 4000 cinema nel corso del weekend, includendo ovviamente le anteprime di stasera. Si tratta di una cifra che potrebbe variare nel corso del weekend, e che dipenderà in parte anche dal passaparola. Eternals è, al momento, il film dei Marvel Studios con il punteggio su RottenTomatoes peggiore, ma sappiamo bene che critica e pubblico spesso vanno in direzioni diametralmente opposte (lo dimostrano i risultati dei film di Venom). Un ruolo non indifferente, invece, lo gioca la durata del film: a 2 ore e 37, sicuramente garantirà meno spettacoli di una pellicola che dura solo un’ora e mezza.

Per quanto riguarda i confronti con altri film Marvel usciti a novembre, ricordiamo che nel 2017 Thor: Ragnarok registrò il record con 122 milioni di dollari, mentre Thor: The Dark World e Doctor Strange raccolsero entrambi 85 milioni

ETERNALS: GLI INCASSI INTERNAZIONALI

Anche sul fronte internazionale Eternals punta in alto: le attuali proiezioni parlano di un weekend da 75 milioni di dollari fuori dagli USA, per un totale di 150 milioni di dollari in tutto il mondo, in linea con il debutto di Black Widow a luglio (Shang-Chi invece registrò un esordio da 128 milioni a settembre).

Intanto il film è già uscito in diversi territori, a partire dalla Corea del Sud, dove ha debuttato al primo posto con 2.6 milioni di dollari, il secondo miglior esordio dall’inizio della pandemia dopo Fast & Furious 9. In Italia sono stati aggiornati i dati di mercoledì, salendo da 544 mila euro a oltre 600 mila euro.