Ethan Hawke accusa Russell Crowe e Johnny Depp di aver “distrutto” il regista Peter Weir

Dopo aver diretto diversi titoli di successo, tra cui Picnic ad Hanging Rock e The Truman Show, il regista australiano Peter Weir non torna dietro la macchina da presa dal lontano 2010, anno di The Way Back.

Per spiegare il perché di questa scelta, Ethan Hawke (che aveva collaborato col regista a 18 anni in L’attimo fuggente, titolo fondamentale per il proseguimento della sua carriera) sembra avere le idee ben chiare. In un’intervista con Indiewire, l’attore ha infatti dichiarato che Weir “ha perso interesse nei film” a causa di certo comportamento di alcuni colleghi, in particolare di due nomi molto noti.

Ecco le sue parole:

Gli piaceva molto quel lavoro quando non aveva attori che lo mettevano in difficoltà. Russell Crowe e Johnny Depp lo hanno distrutto. È una persona così rara al giorno d’oggi, un artista popolare. Fa film mainstream che sono artistici. Per avere il budget per fare The Truman Show o Master and Commander, ci vuole un Jim Carrey o un Russell Crowe. Penso che Harrison Ford e Gerard Depardieu fossero il suo genere di attori, erano amici dei registi e non si consideravano troppo importanti.

Per la precisione, ricordiamo che Russel Crowe ha collaborato col regista in Master and Commander, uscito nel 2003, mentre, per quando riguarda Depp, si tratta di un’occasione mancata. Nel 2014 il regista ha infatti abbandonato la regia di Shantaram, adattamento del best seller di Gregory David Roberts che avrebbe dovuto vedere come protagonista la star di Pirati dei Caraibi.

Al contrario di quella del regista, la carriera di Ethan Hawke sta invece continuando nell’ultimo periodo, sia sul piccolo che sul grande schermo. Recentemente, lo abbiamo visto in The Northman di Robert Eggers e nelle serie The Good Lord Bird e Moon Knight.

Cosa ne pensate delle parole di Ethan Hawke su Peter Weir? Ditecelo nei commenti!

