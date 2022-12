Evangeline Lilly spera in un Avengers al femminile

Ant-Man and the Wasp: Quantumania

In una recente intervista con CinePop, Evangeline Lilly è tornata a parlare della possibilità di un film di Avengers tutto al femminile.

“Sì! Vorrei tanto esserci” ha ammesso l’attrice. “Vorrei che si facesse. Il giorno che abbiamo girato quella scena in Endgame con tutte noi donne è stato il giorno più speciale che abbia mai vissuto“.

Ecco l’intervista integrale:

Ant-Man and The Wasp: Quantumania con Paul Rudd ed Evangeline Lilly arriverà il 15 febbraio 2023 nelle sale italiane, distribuito da The Walt Disney Company Italia.

