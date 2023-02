Evangeline Lilly ha fatto visita a Jeremy Renner: “È un vero miracolo”

In un’intervista con Access Hollywood, durante la promozione di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Evangeline Lilly ha svelato di aver fatto visita a Jeremy Renner di recente e di essere rimasta colpita dai suoi progressi dopo il tragico incidente.

Come raccontato dall’attrice:

Sono entrata a casa sua e ho avuto la pelle d’ora perché ho pensato: “Perché ti stai muovendo? Che succede?”. Mi aspettavo di sedermi accanto al suo letto e di stringergli la mano mentre si lamentava per il dolore, impossibilitato a muoversi. E invece se ne andava in giro sulla sedia a rotelle, ridendo con gli amici. È un miracolo, un vero miracolo. Ha la pelle veramente dura, lo abbiamo sempre saputo e si sta riprendendo incredibilmente.

Ha poi aggiunto:

È stato davvero intenso. Voglio dire, ha avuto un’esperienza vicina alla morte incredibilmente traumatica, ed è rimasto lucido per tuto il tempo. Ripenso ancora ad alcune cose che mi ha detto che ha provato, mi ha raccontato quello che è successo, quello che ha sentito e quello che ha visto.

Paul Rudd ha invece avuto modo di sentire telefonicamente il collega, come raccontato a Entertainment Tonight: “Se la sta cavando bene. È il migliore ed è un grande“.

