Fast & Furious 10: per Ludacris i fan saranno “molto sorpresi” dal nuovo film

Fast & Furious 10, in uscita l’anno prossimo, segnerà la fine del longevo franchise con protagonisti Vin Diesel e compagni. Nel film tornerà anche, nei panni di Tej Parker, Ludracris: l’attore, in un’intervista con Entertainment Tonight, ha anticipato che che i fan saranno “molto sorpresi” da ciò che li aspetta nel nuovo film. Ecco le sue parole:

Ci sono dei colpi di scena. Ci sono più svolte. Verranno introdotti altri personaggi che vi lasceranno a bocca aperta… Ci sono molti elementi chiave per il prossimo film.

Anche dopo la conclusione del franchise, Ludacris è certo che rimarrà vicino alle sue co-star, tra cui Vin Diesel e Tyrese Gibson:

La famiglia di Fast & Furious è davvero come una vera famiglia fuori dallo schermo. Siamo il cast più fortunato del mondo. Credetemi, nella maggior parte dei film quando urlano “stop”, ognuno va per la sua strada. I nostri figli si conoscono. Sono come migliori amici… adorano [i film] perché dicono: “Oh, quello è lo zio Vin“. “Oh, quello è lo zio Tyrese”. Li chiamano davvero zii… è la cosa più bella del mondo.