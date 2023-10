In un’intervista con Vanity Fair, Chris Hadfield, astronauta in pensione dal 2013, ha lodato la scena ambientata nello Spazio in Fast & Furious 9 (LEGGI LO SPECIALE), che coinvolge i personaggi di Tej (Chris “Ludacris” Bridges) e Roman (Tyrese Gibson)

Come un miliardo di altre persone sulla terra, mi piace molto la saga di Fast & Furious. È quasi solo un cartone animato, ma inevitabilmente divertente da seguire e guardare. Si lanciano dal retro di quell’aereo. È come un C-141, ma con due motori. I loro motori si accendono e ora dondolano verso lo spazio, e 30 secondi dopo sono in orbita. Mi ci sono voluti otto minuti e mezzo, quindi sono andati davvero veloci, rimangono schiacciati.

Questa è una Pontiac Fiero del 1984 che vola nello spazio. Non guido una Fiero da un po’ di tempo, ma ho pilotato alcune navicelle spaziali, e in realtà non hanno una trasmissione che si può spostare. Non è così che funzionano le astronavi, ma va bene così. Lo capisco. È una Fiero, che altro puoi fare? Ma adoro la scena in cui i due personaggi, come si vede riflesso nelle loro visiere, vedono improvvisamente la Terra dallo spazio. La bellezza e la meraviglia della scena che stanno vivendo, ci si sente proprio così. Improvvisamente tutto il blu è sotto di voi. Sei nel buio eterno e tutta la vita è disposta su questo bellissimo arco curvo del mondo sotto di loro. E sono davvero contento che abbiano inserito questo aspetto nel film e che lo abbiano rappresentato così bene.