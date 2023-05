Nel corso di un’intervista con Los Angeles Times si è parlato dell’addio di Justin Lin Fast X a pochi giorni dall’inizio delle riprese del decimo capitolo.

Il regista Louis Leterrier ha innanzitutto spiegato di aver voluto parlarne con il collega:

“Mi ha detto: ‘Sei così fortunato, i migliori ragazzi, la migliore troupe. Buona fortuna!’ e poi mi sono fiondato a capofitto in una montagna di lavoro“.

Michelle Rodriguez ha invece ricordato i momenti concitati dopo aver appreso la notizia dell’abbandono di Lin: “Sei pronto a girare, senza un terzo atto e il tuo regista se n’è appena andato. Che dolore. Ci sono state lacrime, perché non vuoi fare le cose male per la fretta o perché sono preoccupati per i soldi e l’integrità viene messa in secondo piano. Ti chiedi: ‘Troveranno qualcuno con la giusta passione per occuparsene?'”.

L’attrice ha così spiegato che Leterrier “ha spalancato le porte della creatività” e ha concluso: “Ci ha salvato. Ci ha salvato il culo“.

Fast X arriverà al cinema il 18 maggio. Per tutte le informazioni sul decimo capitolo della saga, rimandiamo alla nostra scheda del film.

