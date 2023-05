Attenzione: l'articolo contiene spoiler

È TheWrap a spoilerare un dettaglio di Fast X che era stato tenuto segreto persino alla proiezione per stampa del film alla vigilia della grandiosa premiere mondiale di Roma: dopo sei anni, la faida tra Dwayne Johnson e Vin Diesel sembra appianata, perché Hobbs sarà presente in una scena nei titoli di coda del film.

Il sito afferma di aver appreso quest’informazione in esclusiva (forse da qualcuno che ha visto la versione del film completa di scene nei titoli di coda alla premiere romana?):

Sorpresa! Dwayne Johnson è tornato nel franchise di Fast and Furious, comparendo nella sequenza post-credits di Fast X, al cinema dal 19 maggio.

The Rock ha fatto il suo debutto nei panni dell’agente Luke Hobbs in Fast Five, ed è tornato in altri sequel e in uno spin-off intitolato Hobbs & Shaw al fianco di Jason Statham. Il rapporto tra Johnson e Vin Diesel, però, è peggiorato progressivamente fino a sfociare in una faida durante Fast & Furious 8 e all’addio di Johnson al franchise.

In questi ultimi anni l’attore si è focalizzato su altri progetti, in particolare su Black Adam, che si è rivelato un insuccesso al botteghino, lasciando in forse la sua partecipazione al futuro dell’Universo DC progettato da James Gunn e Peter Safran.

Vin Diesel era arrivato addirittura a rivolgere un appello a Johnson perché partecipasse al finale della saga (che nel frattempo si è trasformato in una trilogia).

Fast X si ricollega direttamente ai fatti di Fast Five, e include nel cast anche Jason Statham. Le premesse per un ritorno di Hobbs, insomma, c’erano tutte, e la sua presenza in una scena nei titoli di coda (della quale, per il momento, non sappiamo i dettagli) potrebbe gettare le basi per un suo coinvolgimento maggiore nei prossimi due film.

Fast X arriverà al cinema il 18 maggio. Per tutte le informazioni sul decimo capitolo della saga, rimandiamo alla nostra scheda del film.

