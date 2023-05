Fast X è arrivato nei cinema italiani lo scorso 18 maggio e grazie agli incassi ottenuti finora questo decimo film di Fast & Furious ha contribuito a far sì che il franchise superasse i sette miliardi di dollari d’incasso complessivo al box-office (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Una popolarità, quella di Fast & Furious, che dura da più di venti anni considerato che il primo capitolo è arrivato nei cinema nel 2001. Ed è proprio di questo successo che Ludacris, che in Fast X torna nei panni di Tej, ha discusso durante un’ospitata al podcast All The Smoke.

Quando i padroni di casa Matt Barnes e Stephen Jackson gli domandano perché lui e il resto del cast continuino a partecipare e fare questi film risponde:

È la domanda più stupida di sempre. E vi dirò il perché. Perché non importa in quale settore lavori, podcast, musica, film – tutto si riduce al margine di profitto. Tutto si basa su quanto spendi rispetto a quanto guadagni. Stiamo facendo miliardi di dannati dollari, amici miei, e lo dico con il cuore. Non sto cercando di vantarmi o altro. Quindi quando dite – quando alcuni di voi continuano a dire: ‘Perché cavolo continuate a girare questi film?’, lasciate che vi spieghi perché. Perché se spendi 200 milioni di dollari e ne guadagni un miliardo, chi ca**o potrebbe mai dirti di smettere di girare questi film quando guadagni 800 dannati milioni di dollari. Come?

Fast X è al cinema dal 18 maggio. Per tutte le informazioni sul decimo capitolo della saga, rimandiamo alla nostra scheda del film.

