In una recente intervista con Total Film (come riporta CBR), Louis Leterrier ha parlato di Fast X e in generale della fine della saga.

Il regista ha rivelato che non esclude che alcuni personaggi possano morire e salutare il franchise per sempre:

Ecco il bello di arrivare a quasi la fine della saga, non devo dire: “Oh, questi personaggi vivranno per sempre“. No, potrebbero non sopravvivere, perché è la fine. Nei western i cowboy cavalcano verso il tramonto, ma qui è decisamente diverso. La cosa mi ha dato la libertà di aumentare la posta in gioco come mai fatto prima.

