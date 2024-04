La Palma d’Oro Onoraria di quest’anno verrà consegnata per la prima volta non a una persona, ma a un’organizzazione: lo Studio Ghibli.

Co-fondato da Hayao Miyazaki, lo studio d’animazione giapponese ha recentemente vinto l’Oscar per Il ragazzo e l’airone. “Sono davvero onorato ed entusiasta nell’apprendere la notizia che lo studio riceverà la Palma d’Oro Onoraria,” ha commentato Toshio Suzuki, co-fondatore assieme a Miyazaki. “Voglio ringraziare il Festival di Cannes dal profondo del mio cuore. Quarant’anni fa, Hayao Miyazaki, Isao Takahata e io abbiamo fondato lo Studio Ghibli nel desiderio di offrire ai bambini e agli adulti di tutte le età storie animate di alto livello e di alta qualità. Oggi, i nostri film vengono visti dalle persone in tutto il mondo, e molti visitatori giungono al Ghibli Museum, a Mitaka e al Ghibli Park per vivere di persona il mondo dei nostri film. Abbiamo davvero percorso molta strada, diventando una grande organizzazione. Anche se io e Miyazaki siamo invecchiati notevolmente, sono sicuro che lo Studio Ghibli continuerà ad accettare nuove sfide, guidato da uno staff che continuerà a portare avanti lo spirito della compagnia. Sarei felicissimo se non vedeste l’ora di sapere cosa ci riserva il futuro”.

Ricordiamo che anche George Lucas riceverà la Palma d’Oro Onoraria il 25 maggio.

Il Festival di Cannes si terrà trail 14 e il 25 maggio. Trovate tutte le notizie nella nostra sezione.

Fonte: Cannes

Classifiche consigliate