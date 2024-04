George Lucas, la mente dietro Star Wars e Indiana Jones, riceverà la Palma d’oro onoraria al Festival di Cannes il prossimo 25 maggio durante la cerimonia di chiusura.

“Il Festival di Cannes ha sempre avuto un posto speciale nel mio cuore” ha commentato Lucas. “Ero così euforico e sorpreso quando il mio primo film, L’uomo che fuggì dal futuro, fu selezionato nella nuova programmazione per registi esordienti intitolata Directors’ Fortnight. Da allora sono tornato al festival in molte occasioni e in modalità diverse, come sceneggiatore, regista e produttore. Sono davvero onorato per questo riconoscimento speciale che significa tantissimo per me“.

Nel dare l’annuncio, il festival ha lodato Lucas per aver costruito “un impero a Hollywood attraverso nove episodi della saga di Guerre stellari, quattro dei quali diretti da lui” e per la sua “instancabile passione per la tecnologia” che lo ha reso “uno dei pionieri nell’industria degli effetti visivi“.

La selezione completa del Festival verrà annunciata giovedì. The Second Act di Quentin Dupieux sarà il film d’apertura.

La 77esima edizione del Festival di Cannes si terrà dal 14 al 25 maggio 2024. Greta Gerwig sarà presidente del Concorso. Trovate tutte le notizie sul Festival nella nostra sezione.

