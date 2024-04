Sarà The Second Act di Quentin Dupieux ad aprire la 77 esima edizione del Festival di Cannes il 14 maggio, lo stesso giorno in cui uscirà al cinema. Nel cast Léa Seydoux, Vincent Lindon, Louis Garrel e Raphael Quenard. The Second Act è il 14 esimo film del regista: il suo lavoro precedente, Daaaaaalì, era stato presentato fuori concorso alla passata edizione del Festival di Venezia.

La notizia è stata data oggi, a pochi giorni dall’annuncio del programma completo che avverrà l’11 aprile. È il secondo film della kermesse annunciato finora: l’altro è Furiosa: A Mad Max Saga, che verrà proiettato fuori concorso il 15 maggio.

La 77esima edizione del Festival di Cannes si terrà dal 14 al 25 maggio 2024. Greta Gerwig sarà presidente del Concorso.

Fonte: Screen

