In vista del 2024, facciamo il punto sui film d’animazione più attesi, prodotti da diversi studi e rivolti a un pubblico vasto e variegato, che arriveranno non solo al cinema, ma anche in streaming.

L’offerta dei titoli sarà caratterizzata in parte da attesi ritorni di grandi franchise, in altri casi di film originali, in altri casi ancora di adattamenti.

All’appello manca Spider-Man: Beyond the Spider-Verse perché è al momento privo di data d’uscita.

Il ragazzo e l’airone – 1 gennaio

La trama – Spinto dal desiderio di rivedere sua madre, Mahito, un ragazzo di 12 anni, si avventura in un regno abitato dai vivi e dai morti. un luogo fantastico dove la morte finisce e la vita trova un nuovo inizio. Una storia sul mistero della vita e la creazione, in omaggio all’amicizia, direttamente dalla mente del maestro Hayao Miyazaki.

Kung Fu Panda 4 – 7 marzo 2024

La trama – Dopo aver sfidato la morte in tre incredibili avventure sconfiggendo nemici di fama mondiale con il suo straordinario coraggio e le sue pazzesche abilità nelle arti marziali, Po, il Guerriero Dragone (Jack Black, candidato ai Golden Globe), è chiamato dal destino a… darci un taglio. Gli viene infatti affidato il compito di diventare il capo spirituale della Valle della Pace. Questo comporta però un paio di problemi evidenti. In primo luogo, Po ne sa di leadership spirituale tanto quanto di paleodieta e, in secondo luogo, deve cercare e addestrare al più presto un nuovo Guerriero Dragone prima di poter assumere la sua nuova e prestigiosa posizione. Come se non bastasse, di recente è stata avvistata una malvagia e potente maga, Chameleon (il premio Oscar Viola Davis), una piccola lucertola in grado di trasformarsi in qualsiasi creatura, grande o piccola che sia. Chameleon ha messo gli occhi sul Bastone della Saggezza di Po, che le darebbe il potere di risvegliare dal regno degli spiriti tutti i cattivi che Po ha sconfitto. Po ha quindi bisogno di aiuto. Lo troverà (più o meno?) nella ladra Zhen (Awkwafina, vincitrice di un Golden Globe), una volpe corsara che fa davvero impazzire Po, ma le cui abilità si riveleranno preziose. Nel tentativo di proteggere la Valle della Pace dagli artigli rettiliani di Chameleon, questa strana coppia comica dovrà unire le proprie forze. Nel frattempo, Po scoprirà che gli eroi si possono trovare nei luoghi più inaspettati.

Garfield: Una missione gustosa – 23 maggio 2024

La trama – Garfield, il famosissimo gatto di casa che odia il lunedì e ama le lasagne, sta per vivere una scatenata avventura all’aperto! Dopo l’inaspettato incontro con il padre perduto da tempo, il trasandato gatto di strada Vic, Garfield e il suo amico canino Odie sono costretti a lasciare la loro vita piena di comodità per unirsi a Vic in un’esilarante rapina ad alto rischio.

Inside Out 2 – 14 giugno 2024

Trama – Il film Disney e Pixar Inside Out 2 torna nella mente dell’adolescente Riley proprio quando il quartier generale viene improvvisamente demolito per far posto a qualcosa di completamente inaspettato: nuove Emozioni! Gioia, Tristezza, Rabbia, Paura e Disgusto, che a detta di tutti gestiscono da tempo un’attività di successo, non sanno come comportarsi quando arriva Ansia. E sembra che non sia sola.Transformers One – 18 luglio 2024

Cattivissimo me 4 – 22 agosto 2024

Steve Carell, Kristen Wiig, Pierre Coffin, Miranda Cosgrove e Steve Coogan torneranno nelle vesti di doppiatori per il progetto. Chris Renaud, già regista del primo film, ha diretto il lungometraggio insieme a Patrick Delage, basandosi su una sceneggiatura scritta da Mike White.

The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim – 13 dicembre 2024

Il film sarà ambientato nel mondo dei film di Peter Jackson, raccontando la storia dietro il Fosso di Helm e dell’uomo che gli diede il nome: Helm Mandimartello, il leggendario Re di Rohan che trascorse gran parte della sua vita impegnato in una guerra lunga e dispendiosa e che sarà interpretato da Brian Cox.

La storia, ambientata 183 anni prima degli eventi raccontati dalla trilogia di Peter Jackson, sarà narrata da Éowyn, interpretata ancora una volta da Miranda Otto.

Ultraman: Rising – 2024 (Netflix)

Trama – La stella giapponese del baseball Ken Sato torna in patria per indossare il mantello del supereroe Ultraman, ma resta coinvolto in una situazione inattesa e si ritrova a crescere il discendente del suo peggior nemico. Dal regista Shannon Tindle (Kubo e la spada magica) e il coregista John Aoshima (Kubo e la spada magica), il film animato d’azione Ultraman: Rising è ispirato ai personaggi di Eiji Tsuburaya (uno degli ideatori di Godzilla).

