Spider-Man: Across the Spider-Verse, Il ragazzo e l’airone, Elemental, Nimona e Il mio amico robot sono i cinque film d’animazione candidati ai Premi Oscar.

Raccontano i registi di questi film come l’animazione sia un veicolo per esprimere temi profondi e importanti. Inizia Pete Sohn, regista di Elemental:

Non so chi sarei e come sarebbe diverso questo film se non avessi perso i miei genitori mentre lo stavo realizzando. L’inizio del film rappresenta davvero la storia dei miei genitori che emigrarono in questo paese alla ricerca di una vita migliore. E le differenze che avete visto tra i personaggi principali sono nate da ciò che ho vissuto innamorandomi di qualcuno al di fuori della mia cultura.

Anche Il ragazzo e l’airone di Hayao Miyazaki racconta la difficoltà di crescere e sottolinea l’importanza delle relazioni familiari. Dice Toshio Suzuki, produttore del film:

Questa non è la vita esatta di Miyazaki da ragazzo, ma ha i sentimenti che voleva condividere con il pubblico. Ha lottato come tutti noi quando lasciamo l’infanzia e diventiamo adulti. Queste esperienze lo hanno plasmato come persona. C’è qualcosa della sua infanzia in quasi tutto ciò che fa. E non credo che riuscirà mai a smettere di fare film finché è vivo.

Pablo Berger in Il mio amico robot narra di essersi ispirato ai grandi del muto come Chaplin o Keaton nel creare una storia di solitudine e amicizia tra un cane e i robot che costruisce. Cinema classico che ha ispirato anche Troy Quane e Nick Bruno, creatori di Nimona, ambientato in un mondo medievale e futuristico allo stesso tempo. Afferma inoltre Bruno:

Era davvero importante per noi che questo film riguardasse coloro che si sentono “diversi”, che si sentono fraintesi.

Infine, troviamo i registi di Spider-Man: Across the Spider-Verse Kemp Powers, Justin K. Thompson e Joaquim Dos Santos. Racconta quest’ultimo qual è la soddisfazione più grande per lui dei film d’animazione degli ultimi anni:

Ho atteso tutta la mia carriera che l’animazione cinematografica raggiungesse quel punto in cui stiamo realizzando film che si rivolgono a un vasto pubblico, sfidano i bambini con temi più profondi e permettono agli adulti di sentirsi a volte come dei bambini.

