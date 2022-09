La fine da cui partiamo: la prima foto con Jodie Comer, nel cast anche Benedict Cumberbatch e Mark Strong

Lo scorso maggio abbiamo scoperto che Jodie Comer (Free Guy – Eroe per gioco, The Last Duel) sarebbe stata la protagonista di The End We Start From, thriller diretto da Mahalia Belo su una sceneggiatura di Alice Birch (Normal People, Succession) nonché adattamento dell’opera letteraria di Megan Hunter arrivata in Italia con il titolo La fine da cui partiamo.

Assieme all’annuncio dell’inizio delle riprese e alla prima immagine (che trovate a seguire), Deadline ha svelato che accanto a Comer nel cast ci saranno anche Benedict Cumberbatch, Mark Strong e Katherine Waterston. Assieme a loro anche Joel Fry Gina McKee e Nina Sosanya.

La storia ruota attorno alla tenacia di una donna che non vuole arrendersi dopo che nel pieno di un’alluvione senza precedenti si ritrova da sola con suo marito e con il bambino che ha appena dato alla luce.

