Il nuovo adattamento didiarrivato da poco nelle sale darà il via a una trilogia? Difficile da determinare ad ora, anche se il regista Keith Thomas (The Vigil – Non ti lascerà andare) aveva parlato di questa possibilità.

E interpellato da Vanity Fair lo stesso Stephen King ha rivelato che gli piacerebbe molto poter vedere effettivamente una trilogia:

L’autore ha inoltre sottolineato delle migliorie in questa nuova iterazione rispetto al film del 1984, a partire dall’interpretazione di Zac Efron:

Se confronti l’interpretazione di David Keith nei panni di Andy McGee [nel film del 1984] e quella di Zac Efron [nel nuovo Firestarter], penso che Efron vinca il confronto, perché sembra molto più intelligente e mente anche molto meno alla ragazzina”. Nel film originale ci sono molti “Oh, Charlie, andrà tutto bene”. Non c’è nulla che mi faccia accapponare la pelle più di sentir mentire ad un bambino. Questo personaggio, questa iterazione di Andy McGee, non lo fa. Penso che Zac Efron abbia fatto un ottimo lavoro. È una parte molto adulta.

A seguire trovate la sinossi ufficiale di Firestarter diffusa dalla Universal:

In un nuovo adattamento del classico thriller di Stephen King, dai produttori de L’Uomo Invisibile; una ragazza con straordinari poteri pirocinetici combatte per proteggere la sua famiglia e se stessa da forze sinistre che cercano di catturarla e controllarla.

Per più di dieci anni, i genitori Andy (Zac Efron; Ted Bundy – Fascino criminale; The Greatest Showman) e Vicky (Sydney Lemmon; Fear the Walking Dead, Succession) sono fuggiti, cercando disperatamente di nascondere la figlia Charlie (Ryan Kiera Armstrong; American Horror Story: Double Feature, La Guerra di Domani) da un’oscura agenzia federale che vuole sfruttare il suo dono senza precedenti per trasformare il fuoco in un’arma di distruzione di massa.

Andy ha insegnato a Charlie come disinnescare il suo potere, che viene innescato dalla rabbia o dal dolore. Ma quando Charlie compie 11 anni, il fuoco diventa sempre più difficile da controllare. Dopo che un incidente rivela la posizione della famiglia, un misterioso agente (Michael Greyeyes; Wild Indian, Rutherford Falls) viene inviato per dare la caccia alla famiglia e catturare Charlie una volta per tutte. Ma Charlie ha altri piani.