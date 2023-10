Five Nights at Freddy's

In occasione dell’uscita nelle sale statunitensi di Five Nights at Freddy’s (LEGGI LA RECENSIONE) la regista Emma Tammi ha concesso un’intervista a THR e Variety, di cui vi riportiamo i passaggi più interessanti. Il film, tratto dall’omonima serie di videogiochi, ha ottenuto un insolito rating PG-13, in quanto si tratta di un horror, genere che solitamente riceve un rating R. Una scelta nata dalla volontà di rivolgersi ad un pubblico di giovanissimi:

È stata una parte [del lavoro] davvero emozionante, credo, riuscire a creare qualcosa che incarnasse lo stupore dei bambini, ma anche le paure e i brividi. In termini di tono generale, sapevamo di dover puntare a un rating PG-13 per poter includere il pubblico più giovane. In gran parte si trattava di assicurarsi che i nostri spaventi e le nostre uccisioni fossero eseguiti in un modo tale da far pensare a qualcosa che avrebbe comunque raggiunto quel rating. A volte si tratta di vedere la silhouette invece di vedere il sangue di un corpo vero e proprio. Ma a me piace molto questa sfida, perché penso che, come regista, si possa scegliere nuovi modi creativi per mostrare la violenza o insinuarla. Ci sono temi così dark già nel gioco e nella mitologia che il pubblico più giovane ha digerito e abbracciato. Molto di ciò che abbiamo inserito nella sceneggiatura è dark, ma in realtà sarà già familiare a molti spettatori, sia anziani che giovani. Gran parte del lavoro di base era già stato fatto in tutte le conversazioni online sulla mitologia. Era già stata accolta e ben conosciuta dalla fan base.

Una ricetta che ha dato i suoi frutti, alla luce dello straordinario risultato ottenuto dal film durante il primo weekend di uscita. Ma ancor prima del suo arrivo nelle sale, la regista sapeva quali erano gli ingredienti che avrebbero attirato il pubblico:

Quando ero una ragazzina, a ripetizione consumavo i miei film preferiti e non credo di essere unica in questo senso. È così divertente guardare qualcosa in continuazione da bambini. Quando ripenso a quei film che ho visto, avevano così tanti elementi diversi verso i quali credo di aver gravitato, e spero davvero che con questo film abbiamo ottenuto una moltitudine di elementi che spingeranno i bambini a volerlo guardare in modo che diventi davvero un film fondamentale nella loro lista di film con cui crescere. Parte di questo è costituito dalle marionette e dagli animatronic di Jim Henson [noto artista fondatore di una società di effetti speciali che ha collaborato al film], che sono già così iconici in termini di mitologia. Questi personaggi sono già così amati da molti spettatori, ma nel film vengono portati a un livello completamente diverso. E poi le relazioni umane che stiamo cercando di costruire nel film. C’è un vero conflitto umano, un trauma e cose con cui penso ci si possa molto identificare.

Tammi racconta poi alcuni retroscena sulla realizzazione degli animatronic;

Ci siamo concentrati molto sull’accuratezza del design del gioco, ma poi abbiamo portato in vita il tutto in un modo tridimensionale e pratico che non era mai stato fatto prima. Quindi c’era ancora molto da capire, al di là del tentativo di ottenere la fedeltà del gioco. È stato proprio questo il punto più divertente, la scelta delle tinte esatte e del tessuto. Il modo in cui queste cose si muoveranno è stato un elemento enorme da decifrare, e si tratta di una combinazione di tanti tipi diversi di marionette. Durante le riprese abbiamo diverse versioni di ciascuno dei personaggi. Uno è completamente animato. Un altro ha braccia o gambe che vengono manovrate manualmente da una persona con delle bacchette. A volte abbiamo uno stuntman all’interno della tuta per creare una capacità di movimento ancora maggiore. È stato un vero e proprio processo di tentativi ed errori in termini di progettazione e costruzione. Ma poi, una volta che sono stati messi in funzione, abbiamo avuto bisogno di mettere a punto tutti i movimenti facendo le prove e capendo cosa sembrava FNAF. Inoltre, cosa a volte sembrava terrificante a volte, e stravagante e umoristico altre. Sono personaggi davvero multidimensionali e abbiamo un’attrice protagonista di 10 anni che vede questi personaggi come i suoi migliori amici, completamente attraverso occhiali rosa per la maggior parte del film. Volevamo quindi assicurarci che ci fossero dei momenti in cui si potesse vedere la tenerezza e il modo in cui lei li vede, che è pieno di meraviglia e stupore. Naturalmente, l’aspetto davvero divertente di FNAF è che questi animatronics sono vecchi e abbandonati, quindi il processo di invecchiamento, che li fa sembrare un po’ decaduti e adeguati e non proprio al massimo delle loro prestazioni, ha aggiunto un ulteriore livello o carattere.

Negli Stati Uniti, Five Nights at Freddy’s è stato reso disponibile, in contemporanea all’uscita in sala, in streaming a pagamento sulla piattaforma Peacock. In merito a questa strategia distributiva, la regista spiega:

Certamente, mentre stavamo realizzando questo film, la speranza e l’intenzione era che il maggior numero possibile di persone potesse vederlo in sale. Credo che l’esperienza del grande schermo, in una sala buia con un audio straordinario e in mezzo ad altri spettatori e coetanei, sia davvero irrinunciabile per questo film in particolare. Si svilupperà soprattutto come esperienza comunitaria. Detto questo, forse finirà per essere un’esperienza collettiva anche per chi lo guarda su Peacock, con piccoli watch party o con bambini che lo guardano durante i pigiama party. È sempre bello far conoscere un film nel maggior numero di modi possibili, ma per me l’esperienza più entusiasmante è quella in sala.

In Italia, l’uscita della pellicola, dopo un’anteprima il giorno di Halloween, è prevista per il 2 novembre, nello stesso giorno in cui sarà protagonista di una proiezione a Lucca Comics & Games. Trovate tutte le informazioni nella scheda del film!

