Lo scorso marzo, Florence Pugh aveva difeso la sua decisione di prendere parte a diversi blockbuster, come Black Widow o gli imminenti Dune 2 e Oppenheimer, in risposta alle preoccupazioni sollevate dai colleghi del cinema indie (qui le sue parole).

Ora, in una recente intervista con Time Magazine, l’attrice è tornata sull’argomento, sottolineando come continui a partecipare anche a film indipendenti, ad esempio il recente A good person, diretto dall’ex-compagno Zach Braff (Scrubs). Ecco le sue parole:

Tante persone nel mondo del cinema indipendente erano davvero incazz*te con me: “Fantastico, ora se n’è andata per sempre“. E io rispondevo: “No, sto lavorando duramente come facevo prima. Ho sempre fatto film con riprese back-to-back. È solo che ora la gente li guarda. Bisogna essere solo un po’ più organizzati con i propri impegni“.