Dopo Apocalypse Now e Rambo 2, un altro film ambientato (in parte) in Vietnam viene passato al vaglio da Bill Allison, docente di Storia militare. Parliamo di Forrest Gump, cult con Tom Hanks uscito nel 1994. Ad un certo punto della storia, il protagonista prende parte alla famigerata guerra, diventando un’eroe. L’esperto si concentra in particolare sulla scena in cui, durante un’imboscata, Forrest salva Bubba. Ecco il suo commento:

Questo è in realtà molto reale. Le imboscate sono molto comuni. I Viet Cong usano soprattutto le imboscate, in parte perché non vogliono essere esposti allo scoperto. Cercano di sorprendere gli americani o i soldati della Repubblica del Vietnam in perlustrazione. I Viet Cong sarebbero stati nascosti e in questa scena non si vedono. Non è una cosa così insolita. La frustrazione dei soldati americani in Vietnam, quando erano di pattuglia, è che vengono colpiti ma non riescono a vedere il nemico.

Si può vedere che il nemico li ha avvistati bene. Ha i suoi mortai e i suoi lanciarazzi pronti. Ecco perché gli americani, quelli di Forrest Gump, hanno predisposto delle linee di ripiegamento, la cosiddetta Linea Blu. Tutto ciò è assolutamente corretto. Vorrei solo che Forrest si rimettesse il casco. Quante volte qualcuno viene colpito di rimbalzo con l’elmetto in testa, e se non hai l’elmetto, non c’è altro da dire.. Ora sta tornando indietro per salvare Bubba, e questo si basa su una vera menzione per la Medaglia d’Onore. Sam Davis ha ricevuto la Medaglia d’Onore per essere tornato indietro a recuperare tre compagni feriti. Direi che questa scena vale probabilmente un [voto di] otto [su 10]. È piuttosto buona.