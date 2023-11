In un’intervista con CB, Michael Kennedy, co-sceneggiatore di Freaky (LEGGI LA RECENSIONE), ha parlato della possibilità di realizzare un crossover tra quest’ultimo e Auguri per la tua morte, dal titolo Freaky Death Day, come molti fan sognano. Ecco le sue parole:

Non ne ho parlato con nessuno. Voglio dire, io e Chris [Landon, regista di Freaky e Auguri per la tua morte] ne parliamo ogni tanto. Stiamo lavorando su alcune cose insieme in questo momento e ogni tanto ne parliamo. Ma sappiamo anche che la realtà è che Freaky è uscito nel bel mezzo di una pandemia e non ha fatto i soldi che avrebbe fatto se non ci fosse stata la pandemia. Hanno comunque monitorato il film come se fosse un [periodo] normale e se non ci fosse stata la pandemia avremmo fatto 35 milioni di dollari nel weekend di apertura. E c’è molta tristezza per questo, perché ci sarebbe un universo, francamente, se fosse successo.

Ma sono anche molto grato per il film perché [It’s a Wonderful Knife, suo nuovo film] esiste grazie a Freaky, e so che molte persone sono state felici che il film sia uscito in un momento davvero brutto della vita di tutti. Ma il mio sogno irrealizzabile, per sempre, sarà quello di strombazzare Freaky Death Day fino alla morte. Katherine Newton [protagonista di Freaky] vuole fare il film, così come Jessica Rothe [protagonista di Auguri per la tua morte]. So che Chris è interessato.