è ufficialmente uscito nei cinema americani ieri sera, e alle anteprime ha raccolto 2.2 milioni di dollari. Si tratta di un buon esordio, tenendo conto del contesto, che lascia immaginare un incasso nel weekend di 15/18 milioni di dollari – che alcuni ipotizzano possa anche superare i 20 milioni di dollari. In quest’ultimo caso si tratterebbe di un primo weekend promettente, visto che la pellicola è uscita esclusivamente al cinema e vi rimarrà per alcune settimane prima di debuttare sul canale televisivo HBO e successivamente in streaming. Costato 100 milioni di dollari, il film con Ryan Reynolds è distribuito in 4,165 cinema nordamericani, e la sua uscita sarà analizzata da vicino perché si tratta di un film per famiglie che potenzialmente potrebbe ottenere dei buoni risultati, se non fosse per i timori per la diffusione della variante delta che in alcune aree degli Stati Uniti vede il pubblico restio a recarsi al cinema.

Ieri sera è uscito anche l’horror Don’t Breathe 2, che ha incassato 965 mila dollari in 2575 cinema. Nel corso del weekend dovrebbe incassare 8/10 milioni di dollari.

Vi terremo aggiornati!

Fonte: Variety