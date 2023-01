Free Guy: nel montaggio finale sono presenti due scene in cui uno stunt si è infortunato

Ospite di un video di Corridow Crew, Daniel Stevens, uno degli stunt di Free Guy (LEGGI LA RECENSIONE) ha raccontato che nel montaggio finale del film sono presenti due scene girando le quali si è infortunato sul set. Ecco quali sono i passaggi in questione.

Il momento in cui vediamo Guy, il protagonista del film interpretato da Ryan Reynolds, che vola in aria e rimbalza su un pilastro di cemento, è stata la causa di un’ernia del disco per Stevens. Nell’acrobazia avrebbe dovuto colpire il bersaglio con la faccia, più o meno parallelamente al pilastro stesso, che era ricoperto di gommapiuma come green screen. Invece, ha raccontato, l’ha colpito “di testa” e ha sentito immediatamente uno scricchiolio nel collo mentre “si scorticava” la schiena.

Stevens ha poi citato la scena in cui viene lanciato dalla versione gigante e “muscolosa” di Guy. Indipendentemente dal modo in cui cadeva atterrando sulla spalla, la dinamica gli faceva male allo stesso modo. Ironia della sorte, ha detto, a volte si usa proprio la ripresa meno dinamica e meno dannosa.

Potete vedere il video di seguito:

Uscito nelle sale nell’agosto del 2021, Free Guy è un’action comedy incentrata su uno sportellista bancario (Ryan Reynolds) che si rende conto di essere un NPC (personaggio non giocabile) all’interno di un videogioco open world chiamato Free City. A quel punto si allea con l’avatar di un umano per cercare di salvare sia il videogioco che il mondo. Alla regia Shawn Levy, nel cast anche Jodie Comer, Joe Keery, Lil Rel Howery, Utkarsh Ambudkar e Taika Waititi. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda!

Cosa ne pensate dell’aneddoto dello stunt di Free Guy sulle scene in cui si è infortunato? Se siete iscritti a Badtaste+ potete lasciare un commento qui sotto!

La redazione di BadTaste è anche su Twitch!

FONTE: Youtube