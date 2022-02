Ad eccezione del titolo e del cast finora annunciato, non sappiamo granché su, il prequel dicon Anya Taylor-Joy,e Tom Burke che George Miller girerà prossimamente.

Ora però dal podcast Blank Check with Griffin and David (via Screen Rant) arriva un’interessante indiscrezione collegata proprio a Furiosa e a Chris Hemsworth nello specifico. A parlare è il giornalista Kyle Buchanan, autore del libro Blood, Sweat & Chrome: The Wild and True Story of Mad Max: Fury Road, una ricchissima oral history sulla realizzazione dell’acclamata pellicola di George Miller uscita nel 2015 nei cinema. Il libro è in arrivo il 22 febbraio nelle librerie americane.

Verso la fine del podcast, i presenti parlano dello stato dei lavori di Furiosa, pellicola che, fra una magagna legale di troppo e una pandemia, è andata incontro a svariati rinvii e ritardi. Buchanan spiega che tutte le persone con cui ha parlato hanno confermato che la pre-produzione del film sta procedendo e ha anche regalato una succosa novità spiegando che “Hanno Chris Hemsworth e interpreterà il villain che, stando a quello che mi è stato detto, si chiamerà Dr Dementus”. L’informazione non è stata in alcun modo confermata dalla casa di produzione di George Miller o dalla Warner, ma considerata l’attendibilità della fonte di questa indiscrezione possiamo comunque stare tranquilli che si tratta di un’informazione credibile (al netto del fatto che magari, alla fine, il personaggio potrebbe chiamarsi in maniera differente).

