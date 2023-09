[Quando] siamo arrivati alla festa, percepivo questa fila di persone che volevano parlare con me, e che ognuna di loro, una alla volta, aveva le stesse domande a cui avevo risposto durante il tour promozionale, ad esempio: “Com’è stato lavorare con Bryan Cranston? Com’è stato…?“, e io ho pensato: “Non posso farlo, non posso farlo, devo andare via“. Così io e un amico siamo andati a Hollywood, molto ubriachi, e poi alle 2 o alle 3 del mattino ho guardato il mio telefono e c’è un’era-mail. Ho riconosciuto l’indirizzo e-mail, era quello di Peter Jackson, e ho pensato: “Peter Jackson manda e-mail?“. Ho guardato e c’era un video allegato, ho aperto il video – ero in un nightclub, quindi c’era musica dance – e c’era un tizio con i capelli grigi e la barba, e ho pensato: “È Gandalf?“, e non sapevo cosa stesse succedendo, era davvero strano…

Così sono uscito, mi sono messo le cuffie, e non appena le ho inserite ho riconosciuto la voce: era Steven Spielberg. Peter Jackson lo stava riprendendo con il suo telefono e, in pratica, Spielberg aveva appena visto Godzilla e Peter nel video diceva: “Conosco Gareth e gli farà davvero piacere sentirlo“, perché ne stavano parlando. Spielberg ha iniziato a parlare di Godzilla, ed è stato così bello sentirlo, e io ho iniziato a piangere. Sono letteralmente crollato. Non piango quasi mai, ma mi sono sentito come se fosse stato quello il motivo per cui l’avevo fatto, tutto il dolore per qualsiasi cosa fosse, ne era valsa la pena per quel piccolo video. Ha significato molto per me.