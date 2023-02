Gears of War, Dave Bautista: “Potrei apportare molto cuore a Marcus Fenix”

In una recente intervista con Variety, Dave Bautista è tornato a parlare del suo desiderio di recitare nel film Netflix dedicato a Gears of War.

L’attore ed ex lottatore che non ha mai nascosto il suo amore per il franchise, tanto da essere inserito come personaggio giocabile in Gears 5.

Nell’intervista più recente ha condiviso il suo desiderio:

Spero davvero lo facciano, è una parte che cerco di ottenere da anni e sento che potrei apportare tanto cuore a Marcus Fenix. Dico sul serio, renderei giustizia a quel ruolo e mi sento molto sicuro al riguardo. La speranza è che me lo propongano così che magari un giorno avremo un altro tipo di conversazione.

Netflix produrrà un film e di una serie animata su Gears of War insieme a The Coalition, casa sviluppatrice dietro il gioco precedentemente nota come Zipline Studios, Microsoft Vancouver e Black Tusk Studios, posseduta della Microsoft Game Studios.

Allo stato attuale delle cose, non ci sono ancora nomi collegati al progetto per quel che concerne regia, produzione e sceneggiatura, ma la proprietà intellettuale viene indicata come una massima priorità per Netflix.