Deadline riporta che I soci della Smokehouse Pictures George Clooney e Grant Heslov hanno firmato un contratto di prelazione a lungo termine con la Warner Bros. Pictures e i suoi co-presidenti e amministratori delegati Mike De Luca e Pam Abdy. Smokehouse è una casa di produzione fondata il 1º agosto 2006 da Clooney e Heslov, suo abituale sceneggiatore e collaboratore. Il nome deriva da quello omonimo di un locale vicino agli studi Warner, dove Clooney era solito pranzare durante le riprese di E.R. – Medici in prima linea.

Si tratta di un “ritorno a casa” per Clooney e Heslov, che avevano firmato il primo accordo con la Warner quando avevano fondato la Smokehouse. Secondo i termini del nuovo contratto, le due società potranno sviluppare congiuntamente materiale originale e collaborare a progetti basati sulle attuali proprietà intellettuali e sui titoli della vasta library di Warner Bros. Discovery. Ecco quanto dichiarato da De Luca e Abdy:

Siamo entusiasti di accogliere George, Grant e il team di Smokehouse di nuovo alla Warner Bros. Grant e George sono registi affermati e rispettati, la cui ricca storia con lo studio include il premio Oscar Argo, oltre a molti titoli popolari e acclamati. Hanno un grande istinto e sensibilità come registi e siamo entusiasti di collaborare con loro in questa nuova era.

Oltre ad Argo e ai film dello stesso Clooney come regista, tra gli altri titoli prodotti da Smokehouse ricordiamo anche Money Monster e il recente Ticket To Paradise. Clooney e Heslov hanno inoltre unito recentemente le forze per The Boys in the Boat, adattamento dell’omonimo romanzo di Daniel James Brown, diretto da primo e scritto dal secondo, in uscita nel 2023.

