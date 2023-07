Anche il papà di Westeros e dintorni George R. R. Martin è andato a vedere Barbie, il fenomeno cinematografico di Greta Gerwig con Margot Robbie.

E, come potete constatare dalla foto che ha pubblicato sul suo profilo Instagram, ha deciso di andarlo a vedere con un look decisamente appropriato, approvato anche da sua moglie secondo cui il rosa gli dona molto.

Vi ricordiamo che, nonostante lo sciopero degli sceneggiatori e degli attori attualmente in corso, la lavorazione di House of the Dragon non è stata interrotta e la data di uscita non dovrebbe subire cambiamenti di sorta (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Trovate tutte le notizie su Barbie, ora nei cinema italiani, nella nostra scheda.

