Ghibli Park: è polemica per le foto scattate da alcuni visitatori nel parco a tema

Alcuni visitatori del Ghibli Park, il grande parco a tema dedicato al mondo dello Studio Ghibli, hanno alimentato alcune polemiche a causa di una serie di foto pubblicate online.

Come si vede nel tweet in allegato, i visitatori hanno pubblicato una serie di scatti in compagnia di alcune statue ritraenti i personaggi dei film dello Studio in pose di natura sessuale.

In risposta ad alcune domande di Livedoor, un rappresentante del parco a tema ha dichiarato di non voler commentare l’accaduto.

Un altro portavoce, come riporta Unseen Japan, ha commentato che sebbene la dirigenza abbia preso atto delle foto, “non saranno presi provvedimenti”.

Ghibli Park si trova presso l’Aichi Expo 2005 Memorial Park di Nagakute (prefettura di Aichi, tra Tokyo e Kyoto). Il parco è diviso in cinque aree, due delle quali apriranno solamente nel 2023 (qui i dettagli), ed è in costruzione dal 2017.