Durante un’intervista con Screenrant, Ernie Hudson ha parlato di Ghostbusters 4 e del suo “scopo” all’interno del film.

“[Ghostbusters] Legacy gli ha dato un posto e uno scopo. ‘Perché qui?’ e la risposta è che è la persona che può portare avanti la baracca con le sue risorse” ha spiegato l’attore.

Ha poi aggiunto: “Sebbene ci siano nuove storie e nuovi personaggi che portano avanti tutta la storia, noi continuiamo a farne parte, perciò è stato fantastico vedere Bill Murray, Danny Aykroyd ed Annie Potts. È splendido vederli ancora e percepire il loro entusiasmo“.

L’attore ha inoltre preannunciato un certo sviluppo per il film: “È diverso, non è necessariamente la direzione in cui sarei andato io, ma adoro farne parte e credo che i fan apprezzeranno questa nuova direzione, vedremo“.

L’uscita di Ghostbusters 4 è ancora fissata al 20 dicembre del 2023, ma sembra probabile che la Sony sposti l’uscita di alcuni mesi.

Tra i nuovi ingressi nel cast, che si uniranno a Paul Rudd, McKenna Grace, Finn Wolfhard, Carrie Coon ed Ernie Hudson, troviamo Kumail Nanjiani, Patton Oswalt, il comico britannico James Acaster e Emily Alyn Lind. Lo sceneggiatore Gil Kenan si è occupato della regia.

