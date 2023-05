In un’intervista con Vanity Fair, Russell Crowe ha rivelato di aver improvvisato sul set una scena cruciale de Il Gladiatore, kolossal di Ridley Scott uscito nel 2001. Si tratta di quella in cui, dopo la battaglia iniziale, il suo personaggio, Massimo Decimo Meridio, si rifugia nella sua tenda per pregare gli Dei. Ecco cosa è avvenuto durante le riprese:

Ridley [Scott] voleva riprendermi durante la preghiera dopo la battaglia e tra le cianfrusaglie che il reparto artistico aveva lasciato sul ripiano [dell’altarino] c’erano queste statuette. Così le ho prese e ho rivolto loro una preghiera come se fossero mia moglie e mio figlio. Questo è finito per diventare un importante passaggio della storia. Ma era come se fosse stato creato la sera stessa. Nella stanza c’era un attore che interpretava il personaggio di Cicerone, un ragazzo di nome Tommy Flanagan. Era stato ingaggiato solo per un giorno di lavoro. Abbiamo girato quella scena e poi Ridley ha detto: “C’è qualcosa in quelle statuette. Dobbiamo capire cosa. Quindi dobbiamo tenerci stretto quell’attore“. Questo ha fatto sì che Tommy Flanagan volasse a Malta e [rimanesse lì] per mesi! È rimasto lì per mesi! Non sapevamo ancora cosa avremmo fatto, ma sapevamo che saremmo tornati al suo personaggio. E poi, come poi si è scoperto, abbiamo avuto l’idea che non solo venisse a vedere Massimo, ma che portasse anche le statuette.

Vi ricordiamo che nella medesima intervista Crowe aveva anche rivelato di aver pensato che la sceneggiatura del film fosse “una schifezza assoluta”. Qui trovate le sue parole.

L’attore inoltre non ritornerà ne Il Gladiatore 2, atteso sequel in arrivo a novembre 2024 con protagonista Paul Mescal nei panni di Lucio, il figlio di Lucilla (Connie Nielsen). Nella pellicola originale era interpretato da Spencer Treat Clark e che è anche il nipote di Commodo, il figlio di Marco Aurelio che uccise suo padre e conquistò il trono. La storia è ambientata anni dopo le vicende del primo film, in cui Massimo Decimo Meridio salvava il ragazzo e sua madre vendicando anche la propria famiglia, prima di morire.

Potete invece ritrovare Crowe come protagonista di L’esorcista del Papa, attualmente nelle sale italiane. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

Cosa ne pensate delle parole di Russell Crowe su Il Gladiatore? Lasciate un commento!

FONTE: Youtube

Classifiche consigliate