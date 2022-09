Glass Onion – Knives Out: il regista ha organizzato delle “feste con delitto” per il cast durante le riprese

In occasione della presentazione al Festival di Toronto di Glass Onion – Knives Out, sequel di Cena con delitto (guarda il primo teaser trailer), Janelle Monáe, che nel film interpreta Cassandra Brand, ha raccontato come, durante le riprese, il regista Rian Johnson ha organizzato dei “murder party” per il cast, occasione per aumentare l’affinità tra colleghi.

Ecco quanto a dichiarato a EW:

Abbiamo veramente legato. Durante la lavorazione di un film giallo, ogni sabato partecipavamo davvero a delle “feste con delitto”. Ogni fine settimana. Rian mandava a tutti noi un biglietto scritto a mano per l’occasione, è stato molto eccitante poter legare con tutti. È di questo che si tratta: di esperienza umana. Sono proprio le persone con cui si vivono queste esperienze a renderle così appaganti e ricche.

Parlando con Variety, Daniel Craig si è invece detto assolutamente disponibile a tornare a interpretare il detective Benoit Blanc in un eventuale terzo capitolo. “Se Rian Jonhson [il regista] continua a scriverli, io continuerò a farli. È questo che rende tutto più facile: è uno scrittore così meraviglioso che è assodato per me farlo“.

Glass Onion, nonostante il ritorno di Craig, proporrà una storia separata dal primo film, con un nuovo mistero e nuovi interpreti e personaggi. Quando gli è stato chiesto se gli piacerebbe incrociare i cast nei prossimi capitoli di Knives Out, Johnson non ha escluso del tutto la possibilità, ma ha sottolineato che la natura “autonoma” è ciò che rende speciale il fiorente franchise. Ecco le sue parole:

Parte del divertimento di queste cose è l’idea che non sono sequel, sono libri completamente nuovi e sono storie completamente nuove. Per me, l’idea per il prossimo – e cercherò di rimanere in questo stato d’animo mentre lo scrivo – non è cercare di superare il precedente, ma solo cercare di creare qualcosa che ci sorprenda e che quindi, si spera, sorprenda e delizi il pubblico.

Nel cast del film, in aggiunta a Daniel Craig di nuovo nei panni di Benoit Blanc, troviamo: Edward Norton, Janelle Monáe, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Jessica Henwick (The Gray Man), Madelyn Cline (Outer Banks), oltre a Kate Hudson e a Dave Bautista (Army of the Dead).

Glass Onion arriverà in streaming su Netflix a partire dal 23 dicembre, preceduto da una distribuzione anticipata al cinema la cui data non è ancora stata svelata. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

Cosa ne pensate? Lasciate un commento!

FONTE: Variety/ EW