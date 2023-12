Attenzione: l'articolo contiene spoiler

In Godzilla Minus One (LEGGI LA RECENSIONE) l’iconico mostro ripropone una delle sue più celebri armi, il raggio atomico, ma in una versione diversa rispetto a quanto visto in passato. In un’intervista con un magazine giapponese (via Twitter) il regista Takashi Yamazaki ha motivato questa scelta:

Si tratta di un riferimento al metodo dell’implosione per far detonare una bomba atomica. Il principio di base è che il materiale nucleare [fatto esplodere a distanza] si condensa tutto in una volta verso il suo centro e, una volta raggiunto il punto di massa critica, esplode.

Nella medesima occasione, il regista ha inoltre commentato il cliffhanger con cui si conclude la storia. Non proseguite la lettura se non avete visto il film e non volete incappare in SPOILER.

Godzilla Minus One termina con Noriko che si riunisce a Koichi e a sua figlia, anche se non tutto va bene. La donna sembra essere stata cambiata dall’incontro con Godzilla e a tal proposito Yamazaki spiega:

Volevo che Shikishima si ricongiungesse con Noriko, ma non volevo che fosse il tipico lieto fine. Ho deciso di far vivere Noriko in questo modo. Godzilla è un simbolo della guerra e delle armi nucleari, quindi anche se lei non è morta, non significa che l’attende solo la felicità. No, non volevo un lieto fine… Tuttavia, sono arrivato a un punto in cui non volevo nemmeno una conclusione crudele.

