Manca sempre meno all’uscita di, il film di Adam Wingard che metterà in scena l’attesissimo scontro tra i due titani.

Nelle ultime ore sono trapelati un mucchio di materiali promozionali, di cui diversi relativi all’uscita cinese del film. La pellicola, come riportato da Variety, arriverà in Cina con qualche giorno in anticipo, ovvero il 26 marzo. Si tratterà con tutta probabilità del mercato più redditizio del mondo.

A seguire, per l’occasione, potete ammirare il trailer e anche il poster:

Ecco, inoltre, una serie di immagini:

Godzilla vs Kong

Il film vedrà due delle più grandi icone nella storia del cinema, uno contro l’altro – il terrificante Godzilla e il possente Kong – mentre il genere umano assisterà in bilico. Alla regia Adam Wingard (“The Guest”, “You’re Next”), protagonisti Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Shun Oguri, Eiza González Jessica Henwick, Julian Dennison, con Kyle Chandler e Demián Bichir.

Questa la sinossi:

Due leggende si scontrano in “Godzilla vs Kong”: questi mitici avversari si affronteranno infatti in una spettacolare battaglia senza precedenti, con il destino del mondo in bilico. Kong e i suoi protettori intraprenderanno un viaggio pericoloso per trovare la sua vera casa, e con loro c’è Jia, una giovane orfana con la quale ha stretto un legame forte ed unico. Ma si troveranno inaspettatamente sul cammino di un Godzilla infuriato, che sta seminando distruzione in tutto il mondo. L’epico scontro tra i due titani, istigato da forze invisibili, è solo l’inizio del mistero che giace nel profondo della Terra.

Wingard dirige da una sceneggiatura di Terry Rossio (“Pirati dei Caraibi”). Il film è prodotto da Mary Parent, Alex Garcia, Eric McLeod e Brian Rogers, con Kenji Okuhira, Yoshimitsu Banno, Jon Jashni e Thomas Tull come produttori esecutivi. Jay Ashenfelter, Jen Conroy e Tamara Kent sono i coproduttori.

