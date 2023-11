Alla fine, i Golden Globes hanno trovato un canale televisivo che trasmetta la cerimonia del 2024: si tratta della CBS, uno dei quattro grandi canali broadcast americani, parallelo alla NBC che ha trasmesso lo spettacolo fino all’anno scorso.

L’81 esima edizione andrà quindi in onda il 7 gennaio sulla CBS, subito dopo una doppia partita della NFL. Inoltre sarà trasmessa in diretta su Paramount+.

“Siamo così orgogliosi di portare i Golden Globes su CBS per celebrare 81 anni di storia di questo premio”, ha detto Jay Penske, CEO, presidente e fondatore di Penske Media (editore di Variety, Deadline, TVLine, Indiewire e The Hollywood Reporter) e proprietario di Dick Clark Productions. “CBS ha dimostrato un impegno impressionante trasmettendo per 30 anni i Grammy ed è stata fondamentale per il loro successo a lungo termine. Nella CBS, abbiamo trovato un partner ideale che comprende il valore della programmazione di intrattenimento dal vivo e il cui modello di distribuzione multipiattaforma riflette il modo in cui il pubblico globale sceglie di consumare i contenuti oggi.”

La cerimonia di tre ore andrà in onda dal vivo dalle 20:00 alle 23:00 ET / dalle 17:00 alle 20:00 PT.

“L’intrattenimento dal vivo e gli sport sono stati e saranno sempre un punto di forza della CBS, e i Globes aggiungono una nuova entusiasmante dimensione al nostro palinsesto del primo trimestre”, ha detto George Cheeks, presidente e CEO di CBS. “Avremo quindi un’altra occasione per promuovere il ritorno del nuovo palinsesto in prima serata di CBS a febbraio.”

I Golden Globes tornano così sulla CBS per la prima volta dal 1982, quando la rete rinunciò a trasmettere i premi per le preoccupazioni che i membri della Hollywood Foreign Press Association avessero assegnato il premio “nuova stella dell’anno” a Pia Zadora perchè influenzati da viaggi e regali. Preoccupazioni che sono rimaste fino al 2021, e che sono state al centro dell’editoriale del Los Angeles Times sull’etica dell’organizzazione che ha scatenato la reazione a catena che ci ha portati fino a qui.

La CBS era tra i primi network ai quali l’organizzazione ha proposto di trasmettere i Golden Globes “rinnovati” dell’anno prossimo, e come tutti (streamer inclusi), aveva rinunciato a causa di richieste economiche eccessive. Sembra che il nuovo accordo abbia ridimensionato di molto questo aspetto.

Fonte: Variety

I film e le serie imperdibili

Classifiche consigliate