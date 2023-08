Nel film di Gran Turismo (GUARDA IL TRAILER), Archie Madekwe veste i panni di Jann Mardenborough, pilota professionista inglese che, nel 2011 ad appena 20 anni, si è classificato terzo alla gara annuale della GT Academy. Una competizione organizzata dalla Sony Interactive Entertainment e Nissan che, dal 2008 al 2016, forniva annualmente ai partecipanti di tutto il mondo la possibilità di passare dalla guida virtuale del Real Driving Simulator a quella autentica delle vere Gran Turismo. Conscio delle pressioni dei fan, l’attore si è dovuto allenare duramente prima delle riprese per diventare bravo nella guida simulata. Ecco quanto raccontato in un’intervista con ScreenRant:

Ho superato il test una settimana prima di arrivare sul set, e la posta in gioco era alta. Dovevo superarlo in due settimane. È stato tutto molto veloce. All’epoca stavo girando un altro film e seguivo le lezioni di notte. È stato tutto molto intenso, e questo ha rappresentato un ulteriore grado di intensità. Gran Turismo è stato un po’ più divertente. Ho avuto mesi per prepararmi, quindi io e il mio allenatore, David, siamo diventati molto amici. E ogni notte correvo e correvo. Ma in ogni scena in cui mi vedete giocare a Gran Turismo, sto giocando nella vita reale. Dovevo essere bravo e la pressione era immensa, perché i fan sono così scrupolosi. Sanno se qualcuno è bravo o meno. Avevamo bisogno di sapere che sapevo giocare. In molte scene, David era dietro di me e mi urlava le istruzioni, assicurandosi che guidassi bene, e io avevo le mani nello stesso modo [in cui lui mi indicava]. Mettevo le mani sul volante e lui mi diceva: “No, tienilo così. I simulation drivers ti uccideranno se metti le mani così“. Erano continue, costanti correzioni. Un set di abilità divertenti e diverse. Non c’è niente di più difficile che stare in auto.