Per Neill Blomkamp, regista di District 9 e Elysium, realizzare il film di Gran Turismo, in arrivo in Italia a settembre (GUARDA IL TRAILER), ha rappresentato un notevole salto nel vuoto. Nella chiacchierata sul set (che potete leggere qui), il cineasta ci aveva raccontato come è stato contattato dalla Sony per occuparsi del film e i suoi dubbi iniziali. In un’intervista con The Wrap, precisa ora cosa lo ha attratto dallo script di Jason Hall and Zach Baylin:

Mi ha colpito l’idea di trattare il film su un videogioco come il modo in cui Social Network ha trattato Facebook: non si è all’interno della storia del gioco, ma esterni. Ho pensato che fosse un modo davvero interessante di fare un film su un videogioco. E poi era anche un film biografico su Jann Mardenborough, quindi aveva questo elemento da biopic, che è un tipo di cinema diverso da quello che avevo fatto prima [di fantascienza, ndr.]. Se penso al fatto che ho diretto un film sportivo, rimango scioccato. Non era assolutamente nei miei pensieri, non era nel mio futuro, non era in programma. Non era qualcosa che avrei cercato. Quando sono arrivato alla fine della sceneggiatura, ho pensato a Rocky e a Karate Kid e a film che avevano questa capacità di ispirare a rimanere fedeli a un sogno, indipendentemente dalle difficoltà, cercando di superarle, ma anche di essere all’interno di uno sport. Ed è scattato il colpo di fulmine. È stato inaspettato.

Parlando poi delle sequenze con le auto da corsa, Blomkamp ha dichiarato di essersi ispirato all’uso dei droni che viene fatto nei reportage sportivi, non nei film di Hollywood, emulando i tre punti di vista che si hanno nel videogioco vero e proprio, compresa un’angolazione dietro il veicolo:

Dal punto di vista della fotografia abbiamo fatto tutto quello che volevamo fare. Mi interessava molto l’idea che il virtuale diventasse reale e il modo in cui un pilota di simulazione, come Jann Mardenborough, avrebbe vissuto l’esperienza delle corse fino al momento in cui sarebbe salito su un’auto vera, in cui il suo punto di riferimento sarebbe stato interamente virtuale. Visivamente è bello, ma ha molto senso dal punto di vista tematico trasferire questa esperienza dal mondo virtuale al mondo reale.

Terminati i suoi impegni col film Sony, Blomkamp stava preparando un film sui rapimenti alieni con Joel Kinnaman intitolato They Found Us, che però, a causa degli scioperi in corso, non è chiaro quando potrà essere girato. “Spero che sia solo un film sui rapimenti alieni da parte degli UFO, qualcosa che quantifichi il concetto di essere rapiti da un UFO“, anticipa il regista.

Gran Turismo sarà nei cinema italiani dal prossimo 20 settembre. Trovate tutte le informazioni nella scheda del film!

FONTE: The Wrap

