Durante lo Screen Talk al BFI London Film Festival, Greta Gerwig ha parlato brevemente del suo prossimo film che dirigerà dopo aver lavorato a Barbie.

Rispondendo a una domanda sui temi che affronteranno i progetti futuri e nello specifico sulla possibilità di trattare altre identità femminili dopo Lady Bird, Piccole donne e Barbie, la regista ha spiegato:

Non ho mai voluto che quei film fossero incentrati su quello, ma sono estremamente interessata alla vita delle ragazze e delle donne.

Sul prossimo film, che dovrebbe essere un adattamento delle Cronache di Narnia per Netflix, si è poi limitata a dire:

Sono al lavoro su una cosa al momento, è difficile e mi sta dando incubi costanti.

Il commento riflette quanto addetto dalla regista alcuni mesi fa, ammettendo di essere “terrorizzata”.

In totale, i romanzi della serie Le cronache di Narnia hanno venduto oltre 100 milioni di copie e sono stati tradotti in più di 47 lingue in tutto il mondo. Gerwig dovrebbe dirigere almeno due film della saga.

Fonte: Screendaily

