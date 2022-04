Greyhound: Apple conferma la lavorazione di un sequel del film con Tom Hanks

Tom Hanks è un veterano della Marina Militare di lunga data che, in qualità di primo capitano, ha il compito di proteggere un convoglio di 37 navi che trasportano migliaia di soldati e i tanto necessari rifornimenti attraverso le insidiose acque dell’Atlantico durante la Seconda Guerra Mondiale. Per cinque giorni senza copertura aerea, il capitano e la sua piccola forza di tre navi di scorta devono farsi strada attraverso una zona dell’oceano conosciuta come “la Fossa Nera”, combattendo gli U-Boot nazisti e proteggendo le loro preziose navi e i loro soldati. “Greyhound” si ispira agli eventi della Battaglia dell’Atlantico, che si svolse nei primi mesi dell’alleanza dell’America con la Gran Bretagna e le forze alleate. Stephen Graham, Rob Morgan ed Elisabeth Shue sono i protagonisti al fianco di Hanks. “Greyhound” è stato scritto da Tom Hanks, diretto da Aaron Schneider e prodotto da Gary Goetzman.