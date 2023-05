Nelle ultime ore sono circolate diverse foto sui social in cui potevamo vedere insieme al festival di Cannes, seduti a poche poltroncine di distanza, i due Grindelwald Johnny Depp e Mads Mikkelsen.

Poco fa, anche Mads Mikkelsen ha voluto celebrare l’incontro col suo predecessore nei panni di Grindelwald, Johnny Depp appunto. Lo ha fatto postando la foto su facebook che potete ammirare qua sotto:

Johnny Depp, che ha interpretato Grindelwald nei primi due film della saga prequel di Harry Potter, Animali Fantastici, è stato allontanato dalla Warner solo pochi giorni dopo essere arrivato, al tempo, sul set del terzo episodio del franchise per via delle beghe processuali che lo vedevano coinvolto. Per ripercorrere la storia di quantio accaduto, v’invitiamo a leggere questo nostro riepilogo.

Cosa ne pensate di questo scatto che ritrae insieme Johnny Depp e Mads Mikkelsen in quel di Cannes? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra qua sotto!

Trovate tutte le informazioni sul Festival di Cannes in questa pagina!

FONTE: Mads Mikkelsen su facebook

