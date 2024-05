Durante un’intervista con Comicbook, Chris Pratt ha parlato del consiglio di vita ricevuto da Kurt Russell sul set di Guardiani della galassia 2.

“Trascorrevamo un sacco di tempo insieme, avevamo così tanto in comune. Il suo consiglio fu di concentrarmi il più possibile sulle cose nella vita che mi appassionavano che non fossero solo il lavoro” ha raccontato l’attore, che di recente ha prestato la sua voce a Garfield. “Io e lui adoriamo stare all’aria aperta, ed entrambi abbiamo un allevamento di bestiame. Mi ha parlato di quanto fosse importante per lui ritagliarsi un po’ di spazio lontano da Hollywood“.

