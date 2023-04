In una recente intervista con Empire, il regista e il cast di Guardiani della Galassia Volume 3 hanno parlato del film in arrivo a maggio.

La pellicola è stata definita dal regista la più intima e intensa della trilogia, visto che questa volta i Guardiani “non dovranno salvare l’universo, ma loro stessi“.

“È una trilogia” ha aggiunto il regista riferendosi nello specifico al personaggio di Peter Quill, che troveremo depresso per aver perso la sua Gamora. “Il primo riguarda sua madre, il secondo suo padre, il terzo sé stesso“.

“È in stato depressivo” ha commentato Pratt. “Vive in un mondo in cui Gamora non ha idea di chi sia. L’amore della sua vita se n’è andato, il che lo ha indotto a bere tanto. Non è il migliore dei leader“.

Guardiani della Galassia Vol. 3 sarà al cinema il 3 maggio. Trovate tutte le notizie su Guardiani della Galassia Vol. 3 nella nostra scheda.

